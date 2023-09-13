Україна повернула ще 13 дітей, яких росіяни тримали на окупованих територіях

Україні повернула додому ще 13 дітей, які перебували на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку фонду Save Ukraine.

Чергова рятувальна місія відбулася у вівторок. Вона стала вже 11-ю за рахунком.

Також в організації навели історії кількох дітей, яких окупанти незаконно депортували та утримували на захопленій території.

"Мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельчан цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі. Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег, де тоді було безпечніше. Але після звільнення Правобережжя родина опинилася розірваною", - йдеться у публікації.

У фонді додали, що за результатами рятувальних місій співробітники організації повернули в Україну вже 176 дітей.

РФ викрадає українських дітей

Нагадаємо, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.

Як раніше заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Україна має підтвердження, що у РФ усиновили вже 386 українських дітей.

Також чиновник закликав батьків депортованих дітей не намагатися самостійно повернути їх, оскільки окупанти не лише не віддають дітей, а й затримують та допитують самих батьків.

Додамо, що 8 вересня омбудсмен повідомив, що Україні вдалося повернути додому ще 9 дітей, яких утримували російські окупанти.