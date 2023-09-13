ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула еще 13 детей, которых россияне удерживали на оккупированных территориях

Среда 13 сентября 2023 02:47
UA EN RU
Украина вернула еще 13 детей, которых россияне удерживали на оккупированных территориях Фото: Украина вернула еще 13 похищенных оккупантами детей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украине вернула домой еще 13 детей, которые находились на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу фонда Save Ukraine.

Очередная спасательная миссия состоялась во вторник. Она стала уже 11-й по счету.

Также в организации привели истории нескольких детей, которых оккупанты незаконно депортировали и удерживали на захваченной территории.

"Мама прятала Олесю от оккупационных "властей" и односельчан целый год, чтобы никто не узнал, что девочка живет с ней и не заставил ее учиться в российской школе. Никиту, Сашу и Андрея родители отвезли к бабушке и дедушке на левый берег, где тогда было безопаснее. Но после освобождения Правобережья семья оказалась разорванной", - говорится в публикации.

В фонде добавили, что всего по результатам спасательных миссий сотрудники организации вернули в Украину уже 176 детей.

РФ похищает украинских детей

Напомним, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Как ранее заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, у Украины есть подтверждение, что в РФ усыновили уже 386 украинских детей.

Также чиновник призвал родителей депортированных детей не пытаться самостоятельно вернуть их, так как оккупанты не только не отдают детей, но и задерживают и допрашивают самих родителей.

Добавим, что 8 сентября омбудсмен сообщил, что Украине удалось вернуть домой еще 9 детей, которых удерживали у себя российские оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти
NEWS
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ