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Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного

Фото: Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Цього разу всі звільнені військові в результаті обміну - рядовий та сержантський склад.

Єрмак зазначив, що багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройде реабілітацію, зможе відновити документи та банківські картки.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що один цивільний - це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", - зазначають у штабу.

Омбудсмен також нагадав, що від початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадян.

Нагадаємо, 4 лютого Україна повернула з полону 116 наших військових, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмуту.

Окрім того, омбудсмен Дмитро Лубинець просив родичів полонених не називати їхніх прізвищ, аби не ускладнювати роботу з повернення додому.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України