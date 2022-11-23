Фото: бойовики "ДНР" заявили про новий обмін полоненими з Україною (ілюстрація / facebook.com)

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушили заявив про новий обмін полоненими з Україною за формулою 35 на 35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пушиліна в Telegram.

За його словами, українська сторона повертає додому бійців Збройних сил України. Варто зазначити, що інформацію про новий обмін полоненими поки що не коментують в Україні.