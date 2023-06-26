Україна повернула Рівнопіль. Чи чекати швидкого просування ЗСУ на Бердянському напрямку

Що означає звільнення Рівнополя

За словами експерта, звільнення від окупаційних військ Рівнополя показує, що українські сили посилюють тиск і контрнаступальні дії.

"Звичайно, що бої за Рівнопіль точилися кілька днів. Фактично з початку контрнаступальних дій на Бердянському напрямку це відбувалося. І це зрештою досягнення наших Сил оборони з чим їх і можна привітати", - каже Мусієнко.

Він зазначив, що ворог, не втримавши цей плацдарм, в цьому випадку фактично був вимушений відступити, тікати. Тож тепер у наших захисників є можливості продовжувати наступальні дії далі.

"Крім того, я хотів би відзначити, що поряд з цим є інформація про наступальні дії наших військ на лівому березі Херсонщини вже. І це теж дуже важливо. Тому що таким чином Сили оборони наступають по кількох напрямках. І щонайважливіше - задіюють фланги. Ось це дуже важливо", - звернув увагу співрозмовник.

Від чого залежить подальший рух Сил оборони

На думку експерта, це подальшому відкриває для нас перспективи по подальшому руху.

"Однак ворог теж продовжує чинити опір. Тож розраховувати що це (звільнення населених пунктів - ред.) буде дуже швидко не варто. Хоча, враховуючи те, що наші сили почали флангові операції, сподіваюсь, що цей рух може пришвидшитися", - каже Мусієнко.

Експерт звернув увагу: дуже багато залежить від того, як ми використаємо ситуацію, і як будуть розвиватися наші наступальні дії по всіх напрямках. Найголовніше - це по флангах Бахмуту (де наші сили ведуть контрнаступальні дії), операція на лівобережжі Херсонщини (потенційно з правого на лівий берег).

"Оце буде розхитувати лінію оборони ворога. Але поки що тенденція до того, щоб ворог дуже швидко відступав, скажімо, немає. Потрібно відтискати їх боями. Але не виключено, що це з'явиться в майбутньому в разі подальших наших успішних дій по цих напрямках. Але поки бої будуть тривати", - додає Мусієнко.

Де знаходиться Рівнопіль

Зазначимо, що про звільнення Рівнополя від окупантів сьогодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона.

Саме село і його околиці розташовані між двома територіями в Запорізькій і Донецькій областях, звільненими українськими бійцями цього місяця. Якщо точніше, то між нещодавно деокупованими Новодарівкою та Макарівкою.

Фото: українські військові повернули під свій контроль Рівнопіль (deepstatemap.live)

Додамо, що після повідомлення Маляр захисники із 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали відео зі звільненого Рівнополя.

"Сьогодні 25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31 механізованої бригади було звільнено Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні", - розповів на відео один з українських військовослужбовців.

Контрнаступ Сил оборони продовжується

Нагадаємо, що за свіжими зведеннями, Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на півдні та сході країни. Зокрема, на півдні з моменту початку наступу звільнена площа складає 130 кв.км.

Бійці продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За тиждень було збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км, а загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км

Крім того, наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км.

Нещодавно про успіхи українських бійців повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він заявив, що нашим захисникам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

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