UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна повернула з РФ та тимчасово окупованих регіонів ще 11 дітей

Фото: Україна повернула із РФ ще 11 дітей (t.me/kt20220224)
Автор: Константин Широкун

Україні повернула додому ще 11 дітей з території Росії та тимчасово окупованих регіонів.

Про це заявив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Ще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радісно ділимося з вами цією приємною новиною. Дякую кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - зазначив Кулеба.

За його словами, на сьогоднішній день налічується вже 161 дитина, яких вдалося повернути команді Save Ukraine з РФ та тимчасово окупованих районів країни.

РФ викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до Українидіти