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Украина вернула из РФ и временно оккупированных регионов еще 11 детей

Фото: Украина вернула из РФ еще 11 детей (t.me/kt20220224)
Автор: Константин Широкун

Украине вернула домой еще 11 детей с территории России и временно оккупированных регионов.

Об этом заявил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому радостно делимся с вами этой приятной новостью. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", - отметил Кулеба.

По его словам, на сегодняшний день насчитывается уже 161 ребенок, которых удалось вернуть команде Save Ukraine из РФ и временно оккупированных районов страны.

РФ похищает украинских детей

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

По делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

 

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