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Україна повернула з РФ та тимчасово окупованих регіонів ще 11 дітей

Субота 26 серпня 2023 00:36
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Україна повернула з РФ та тимчасово окупованих регіонів ще 11 дітей Фото: Україна повернула із РФ ще 11 дітей (t.me/kt20220224)
Автор: Константин Широкун

Україні повернула додому ще 11 дітей з території Росії та тимчасово окупованих регіонів.

Про це заявив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Ще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радісно ділимося з вами цією приємною новиною. Дякую кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - зазначив Кулеба.

За його словами, на сьогоднішній день налічується вже 161 дитина, яких вдалося повернути команді Save Ukraine з РФ та тимчасово окупованих районів країни.

РФ викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

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