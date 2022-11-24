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Україна повернула з полону ще 50 захисників

Ілюстративне фото: Україна повернула з полону ще 50 захисників (t.me/OP_UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися ще 50 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Зокрема, Україна повернула 20 нацгвардійців, 12 військових з Військово-морських сил, 10 бійців Збройних си України, 6 - Держприкордонслужби та 2 - з тероборони.

Єрмак повідомив, що серед звільнених двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - написав він.

Нагадаємо, вчора з російського полону звільнили ще 35 українських бійців та одного цивільного. Серед них також були захисники Маріуполя та нацгвардійці, що були взяті у полон на Чорнобильській АЕС у перші дні вторгнення.

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Російська ФедераціяОбмін полоненими