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Украина вернула из плена еще 50 защитников

Иллюстративное фото: Украина вернула из плена еще 50 защитников (t.me/OP_UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 24 ноября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись еще 50 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В частности, Украина вернула 20 нацгвардейцев, 12 военных из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, 6 - Госпогранслужбы и 2 - из терробороны.

Ермак сообщил, что среди освобожденных двое офицеров и 48 рядовых и сержантов.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", - написал он.

Напомним, вчера из российского плена освободили еще 35 украинских бойцов и одного гражданского. Среди них также были защитники Мариуполя и нацгвардейцы, взятые в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения.

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Российская ФедерацияОбмен пленными