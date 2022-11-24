Украина вернула из плена еще 50 защитников

В частности, Украина вернула 20 нацгвардейцев, 12 военных из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, 6 - Госпогранслужбы и 2 - из терробороны.

Ермак сообщил, что среди освобожденных двое офицеров и 48 рядовых и сержантов.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", - написал он.

Напомним, вчера из российского плена освободили еще 35 украинских бойцов и одного гражданского. Среди них также были защитники Мариуполя и нацгвардейцы, взятые в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения.

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