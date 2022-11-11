UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна повернула з полону ще 45 військових

Фото: Україна повернула з полону ще 45 військових (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна змогла повернути ще 45 наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав він.

Також Україна повернула два тіла загиблих захисників.

Нагадаємо, 29 жовтня Україна повернула ще 52 наших військових.

3 листопада відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 107 українців, серед яких 74 захисники "Азовсталі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакОбмін полоненими