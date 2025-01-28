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Україна повернула з окупованого лівобережжя Херсонської області ще одну дитину

Вівторок 28 січня 2025 18:35
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Україна повернула з окупованого лівобережжя Херсонської області ще одну дитину Фото: Україна повернула з окупації ще одну дитину (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. На підконтрольну Україні територію вивезли 8-річного хлопчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Восьмирічний хлопчик, який перебував під тиском російської окупації на лівобережній Херсонщині, нарешті на підконтрольній Україні території", - повідомив Прокудін.

За його словами, дитину вдалося повернути завдяки наполегливій роботі Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Хлопчика і його бабусю змусили отримати російські документи, також дитину відправили до окупаційної школи. Однак він потайки продовжував навчатися онлайн в українському освітньому закладі.

"На щастя, більше їм нічого не загрожує. Бабуся з онуком отримують необхідну допомогу", - додав глава ОВА.

Як зазначив Прокудін, з початку 2025 року на підконтрольну Україні територію повернули дві дитини з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Депортація українських дітей

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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