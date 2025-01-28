Украина вернула из оккупированного левобережья Херсонской области еще одного ребенка
Еще одного ребенка удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсонской области. На подконтрольную Украине территорию вывезли 8-летнего мальчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Восьмилетний мальчик, который находился под давлением российской оккупации на левобережной Херсонщине, наконец на подконтрольной Украине территории", - сообщил Прокудин.
По его словам, ребенка удалось вернуть благодаря упорной работе Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Мальчика и его бабушку заставили получить российские документы, также ребенка отправили в оккупационную школу. Однако он тайком продолжал учиться онлайн в украинском образовательном учреждении.
"К счастью, больше им ничего не угрожает. Бабушка с внуком получают необходимую помощь", - добавил глава ОВА.
Как отметил Прокудин, с начала 2025 года на подконтрольную Украине территорию вернули два ребенка с временно оккупированной части Херсонской области.
Депортация украинских детей
Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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