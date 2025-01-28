Украина вернула из оккупированного левобережья Херсонской области еще одного ребенка

Еще одного ребенка удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсонской области. На подконтрольную Украине территорию вывезли 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Восьмилетний мальчик, который находился под давлением российской оккупации на левобережной Херсонщине, наконец на подконтрольной Украине территории", - сообщил Прокудин.

По его словам, ребенка удалось вернуть благодаря упорной работе Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Мальчика и его бабушку заставили получить российские документы, также ребенка отправили в оккупационную школу. Однако он тайком продолжал учиться онлайн в украинском образовательном учреждении.

"К счастью, больше им ничего не угрожает. Бабушка с внуком получают необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Как отметил Прокудин, с начала 2025 года на подконтрольную Украине территорию вернули два ребенка с временно оккупированной части Херсонской области.