Україна повернула з окупації ще трьох дітей

"Наша команда успішно завершила чергову операцію з евакуації дітей з окупованих територій. Цього разу ми врятували трьох дітей, серед яких одна - позбавлена батьківського піклування", - повідомив Кулеба.

За його словами, загалом команді Save Ukraine вдалося повернути 359 українських дітей.



Водночас керівник організації зазначив, що цього разу місія була особливо складною.

"Родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких - ретельна перевірка документів. Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і ми зробили все можливе, щоб допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор", - розповів Кулеба.