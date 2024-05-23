Україна повернула з окупації ще 13 дітей, - Єрмак

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей розом з родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, сім дітей разом з сім’ями повернулися з окупованих територій, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.

"Вдячний колегам з Офісу президента та команді Офісу омбудсмана за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво. Задача від президента - повернути всіх. Працюємо далі", - зазначив Єрмак.

Фото: Україна повернула з окупації ще 13 дітей (t.me/ermaka)