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Україна повернула з окупації ще 13 дітей, - Єрмак

Україна, Четвер 23 травня 2024 19:12
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Україна повернула з окупації ще 13 дітей, - Єрмак Фото: Україна повернула з окупації ще 13 дітей (t.me/ermaka)
Автор: Тетяна Степанова

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей розом з родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, сім дітей разом з сім’ями повернулися з окупованих територій, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.

"Вдячний колегам з Офісу президента та команді Офісу омбудсмана за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво. Задача від президента - повернути всіх. Працюємо далі", - зазначив Єрмак.

Фото: Україна повернула з окупації ще 13 дітей (t.me/ermaka)

Депортація та повернення українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Водночас Україні вдається повертати дітей додому.

Зокрема, як розповідав у квітні уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей. Робота над поверненням українських дітей на батьківщину продовжується.

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