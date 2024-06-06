Украина вернула из оккупации еще троих детей

"Наша команда успешно завершила очередную операцию по эвакуации детей с оккупированных территорий. На этот раз мы спасли троих детей, среди которых один - лишен родительской опеки", - сообщил Кулеба.

По его словам, всего команде Save Ukraine удалось вернуть 359 украинских детей.



В то же время руководитель организации отметил, что в этот раз миссия была особенно сложной.

"Семьям пришлось пройти ряд блокпостов, на каждом из которых - тщательная проверка документов. Однако, даже такие моменты не помешали, и мы сделали все возможное, чтобы помочь детям выехать на подконтрольную Украине территорию. Все эти трудности однозначно стоят детских улыбок, которые появляются каждый раз, когда спасенные дети видят наш родной сине-желтый флаг", - рассказал Кулеба.