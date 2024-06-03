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Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

Україна, Понеділок 03 червня 2024 22:01
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Україна повернула з окупації ще шістьох дітей Фото: Україна повернула з окупації ще шістьох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні повернула з тимчасово окупованих росіянами територій ще шістьох дітей, троє із них - напівсироти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби.

"Цими вихідними наша команда допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам. Батько багатодітної родини на очах у своїх трьох дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини. Діти й досі не вірять, що тата вже не має", - написав Кулеба.

За його словами, діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти.

Але побиттям усе не закінчилося: росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям. Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо.

"На щастя, ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором", - додав керівник Save Ukraine.

Депортація та повернення українських дітей

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ та в окупований Крим.

Також нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Водночас Україні вдається повертати дітей додому.

Зокрема, у квітні Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей.

Нещодавно Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей разом з родинами.

А 2 червня в Миколаївську область повернулись п'ятеро дітей-сиріт, яких росіяни незаконно депортували з України ще у 2022 році.

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