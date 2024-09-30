Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Він зазначив, що коли діти перебували на тимчасово окупованих територіях, вони були у небезпечних умовах. Зокрема, матері погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так було майже рік на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

"Після звернення рідних до Офісу омбудсмена невідкладно розпочалася підготовка до повернення", - уточнив Лубінець.

За його словами, благодійним фондам Карітас України та Рокада вдалося організувати безпечний маршрут для цієї сім'ї, а також забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній уряду України території.