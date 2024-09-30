Украина вернула из оккупации еще трех детей

Украине удалось вернуть из оккупации трех детей и их мать. Они прожили на оккупированных территориях около года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Он отметил, что когда дети находились на временно оккупированных территориях, они были в опасных условиях. В частности, матери угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учится по российским стандартам образования. Так было почти год на временно оккупированных территориях в Донецкой области.
"После обращения родных в Офис омбудсмена, безотлагательно началась подготовка к возвращению", - уточнил Лубинец.
По его словам, благотворительным фондам Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные нужды для них на подконтрольной правительству Украины территории.
Напомним, Украина уже неоднократно организовывала возвращение украинских детей из оккупации.
В частности, 27 сентября стало известно о возвращении на подконтрольную Украине территорию девяти детей.
При этом недавно катарский чиновник отметил, что Украина и РФ достигли договоренностей об обмене тринадцатью детьми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.