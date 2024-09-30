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Украина вернула из оккупации еще трех детей

Фото: Украина вернула детей из оккупации (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть из оккупации трех детей и их мать. Они прожили на оккупированных территориях около года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он отметил, что когда дети находились на временно оккупированных территориях, они были в опасных условиях. В частности, матери угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учится по российским стандартам образования. Так было почти год на временно оккупированных территориях в Донецкой области. 

"После обращения родных в Офис омбудсмена, безотлагательно началась подготовка к возвращению", - уточнил Лубинец. 

По его словам, благотворительным фондам Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные нужды для них на подконтрольной правительству Украины территории.

 

Что предшествовало

Напомним, Украина уже неоднократно организовывала возвращение украинских детей из оккупации.

В частности, 27 сентября стало известно о возвращении на подконтрольную Украине территорию девяти детей.

При этом недавно катарский чиновник отметил, что Украина и РФ достигли договоренностей об обмене тринадцатью детьми.

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