Україна повернула з окупації ще двох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей. Це дівчата віком 6 та 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Сьогодні додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - повідомив Єрмак.

Як розповів керівник ОП, 6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у Донецькій області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію.

Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.

А 14-річна Вероніка після втрати батьків потрапила до опікунської родини у Херсонській області. У 2022 році її село опинилося в окупації. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.