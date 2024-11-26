Украина вернула из оккупации еще двоих детей
Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще двоих детей. Это девочки в возрасте 6 и 14 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Сегодня домой вернулись еще две украинские девочки с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - сообщил Ермак.
Как рассказал руководитель ОП, 6-летняя Мария жила вместе с бабушкой и дедушкой в Донецкой области. После гибели бабушки девочка осталась только с дедушкой. Он боялся, что оккупационные власти отберут внуку от него, понимая, что единственным спасением для ребенка является эвакуация на безопасную территорию.
Теперь Мария в безопасности вместе с мамой и младшим братиком.
А 14-летняя Вероника после потери родителей попала в опекунскую семью в Херсонской области. В 2022 году ее село оказалось в оккупации. Постоянный стресс и страх негативно влияли на здоровье ребенка, а отсутствие стабильной связи и электричества усложнили процесс обучения.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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