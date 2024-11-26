Украина вернула из оккупации еще двоих детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще двоих детей. Это девочки в возрасте 6 и 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Сегодня домой вернулись еще две украинские девочки с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - сообщил Ермак.

Как рассказал руководитель ОП, 6-летняя Мария жила вместе с бабушкой и дедушкой в Донецкой области. После гибели бабушки девочка осталась только с дедушкой. Он боялся, что оккупационные власти отберут внуку от него, понимая, что единственным спасением для ребенка является эвакуация на безопасную территорию.

Теперь Мария в безопасности вместе с мамой и младшим братиком.

А 14-летняя Вероника после потери родителей попала в опекунскую семью в Херсонской области. В 2022 году ее село оказалось в оккупации. Постоянный стресс и страх негативно влияли на здоровье ребенка, а отсутствие стабильной связи и электричества усложнили процесс обучения.