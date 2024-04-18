Україна повернула з окупації ще двох підлітків

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.

Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Як розповів глава ОВА, цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

"Дякую кожному і кожній, хто доклав максимум зусиль, аби тільки з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину", - зазначив Прокудін.