Україна повернула з окупації ще двох підлітків

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще двох підлітків з Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.
Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.
Як розповів глава ОВА, цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей.
"Дякую кожному і кожній, хто доклав максимум зусиль, аби тільки з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину", - зазначив Прокудін.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.
Нещодавно на другому пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих російськими загарбниками, Україна представила конкретні проєкти щодо роботи над їх поверненням та реінтеграцією.
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