Украина вернула из оккупации еще двух подростков

В Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще двух подростков из Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенных родительской опеки.
Сейчас они находятся в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как рассказал глава ОВА, этому выезду, как и многим другим, предшествовала кропотливая работа благотворительной организации "Save Ukraine", областных органов опеки и попечительства и служб по делам детей.
"Благодарю каждого и каждого, кто приложил максимум усилий, лишь бы с начала этого года удалось вырвать из российской оккупации 61 ребенка", - отметил Прокудин.
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.
Недавно на втором пленарном заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими захватчиками Украина представила конкретные проекты по работе над их возвращением и реинтеграцией.
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