Україна повернула з окупації ще 12 дітей: одного з них росіяни викрали у бабусі

Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому з російської окупації. Одного з них російська армія відібрала у бабусі, іншого - окупанти поставили на облік призовників та погрожували віддати до інтернату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці керівника Офісу президента України Дарії Зарівної у Telegram .

За словами Зарівної, один з них - Богдан (ім'я змінено з метою безпеки) з багатодітної родини. Його разом з іншими дітьми окупаційна влада погрожувала забрати до інтернату, якщо ті не підуть у російську школу.

"Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували. Вдалося також вивезти родину, яка жила під постійним тиском", - розповіла представниця ОП.

Ще одна дитина - 10-річний Єгор (його ім'я теж змінено), якого росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати з окупації.

"Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці", - повідомила Зарівна.