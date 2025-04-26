Україна повернула з окупації ще 12 дітей: одного з них росіяни викрали у бабусі
Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому з російської окупації. Одного з них російська армія відібрала у бабусі, іншого - окупанти поставили на облік призовників та погрожували віддати до інтернату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці керівника Офісу президента України Дарії Зарівної у Telegram.
За словами Зарівної, один з них - Богдан (ім'я змінено з метою безпеки) з багатодітної родини. Його разом з іншими дітьми окупаційна влада погрожувала забрати до інтернату, якщо ті не підуть у російську школу.
"Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували. Вдалося також вивезти родину, яка жила під постійним тиском", - розповіла представниця ОП.
Ще одна дитина - 10-річний Єгор (його ім'я теж змінено), якого росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати з окупації.
"Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці", - повідомила Зарівна.
Росія викрадає українських дітей
Після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада почала масову кампанію примусового вивезення українських дітей в Росії. Окупанти відбирали дітей у родин, щоб потім їх могли незаконно всиновити росіяни.
Зокрема, так вчинила російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова. Вона усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. За викрадення українських дітей на неї, а також російського диктатора Володимира Путіна, Міжнародний кримінальний суд видав ордер.
За даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, понад 19 000 дітей були примусово вивезені до Росії. Лише понад 1 200 з них вдалося повернути до України.
Днями президент України Володимир Зеленський передав президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список зі 400 українських дітей, яких викрала Росія. Україна сподівається, що ПАР допоможе їх повернути додому.
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