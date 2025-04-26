Украина вернула из оккупации еще 12 детей: одного из них россияне похитили у бабушки

Еще 12 украинских детей удалось вернуть домой из российской оккупации. Одного из них российская армия отобрала у бабушки, другого - оккупанты поставили на учет призывников и угрожали отдать в интернат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривной в Telegram .

По словам Заривной, один из них - Богдан (имя изменено в целях безопасности) из многодетной семьи. Его вместе с другими детьми оккупационные власти угрожали забрать в интернат, если те не пойдут в российскую школу.

"Богдана уже принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали. Удалось также вывезти семью, которая жила под постоянным давлением", - рассказала представитель ОП.

Еще один ребенок - 10-летний Егор (его имя тоже изменено), которого россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно выехать из оккупации.

"Вооруженные солдаты РФ разделили их и вывезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи наших партнеров удалось организовать их эвакуацию. Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности", - сообщила Заривна.