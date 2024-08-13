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Україна повернула з окупації додому ще 6 дітей

Вівторок 13 серпня 2024 11:54
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Україна повернула з окупації додому ще 6 дітей Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула з тимчасово окупованих ворогом територій ще шістьох дітей. Наразі вони перебувають у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

На підконтрольну Україні територію повернулись родини з дітьми із Запорізької та Херсонської областей. За словами батьків, їхніх дітей окупанти змушували відвідувати російську школу, відзначати ворожі свята та тиснули в питанні отримання документів російського зразка.

Також в однієї із родин росіяни проводили безпідставні обшуки.

"Одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини... Іншою родиною займалися наші працівники із регіонального представництва Черкаської області", - пише омбудсмен.

Депортація дітей

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи примусово вивозили українських дітей до Білорусі, Криму або ж углиб Росії. Це, своєю чергою, стало приводом видачі ордера на арешт диктатора Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду (МКС).

Нещодавно, як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, з окупованої частини регіону вдалось вивезти ще вісьмох дітей.

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