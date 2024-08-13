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Украина вернула из оккупации домой еще 6 детей

Вторник 13 августа 2024 11:54
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Украина вернула из оккупации домой еще 6 детей Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула с временно оккупированных врагом территорий еще шестерых детей. Сейчас они находятся в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

На подконтрольную Украине территорию вернулись семьи с детьми из Запорожской и Херсонской областей. По словам родителей, их детей оккупанты заставляли посещать российскую школу, отмечать вражеские праздники и давили в вопросе получения документов российского образца.

Также в одной из семей россияне проводили безосновательные обыски.

"Одна из семей уже посетила Центр защиты прав ребенка... Другой семьей занимались наши сотрудники из регионального представительства Черкасской области", - пишет омбудсмен.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения российские террористы принудительно вывозили украинских детей в Беларусь, Крым или вглубь России. Это, в свою очередь, стало поводом выдачи ордера на арест диктатора Владимиру Путину со стороны Международного уголовного суда (МУС).

Недавно, как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, из оккупированной части региона удалось вывезти еще восьмерых детей.

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