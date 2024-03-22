Україна повернула з окупації додому ще дев'ятьох дітей

Україні вдалося повернути з окупації дев'ятьох дітей. Їх змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"У межах реалізації затвердженого плану дій президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA наша команда разом із представниками офісу омбудсмена виконала чергове завдання", - йдеться в заяві.
За його словами, сьогодні вдалося зустріти 5-х дітей, яких викрала Росія. 4 з них - із дитячих будинків (від 3 до 10 років) і одна 12-річна дівчинка.
Фото: Діти (t.me/ermaka2022)
Ще 4 дитини раніше повернулися з окупованих територій і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.
Дітей змушували ходити до російських шкіл, де розповідали, що немає самостійної держави Україна. Єрмак подякував Катару за посередництво в поверненні дітей.
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно викрадає українських дітей та депортує їх до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених регіонів країни-терориста. Зокрема депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.
В жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може документально підтвердили близько 20 тисяч випадків викрадення дітей.
Нещодавно стало відомо, що Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала резолюцію щодо викрадення українських дітей Російською Федерацією.
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