Украина вернула из оккупации домой еще девять детей

Украине удалось вернуть из оккупации девять детей. Их заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"В рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA наша команда вместе с представителями офиса омбудсмена выполнила очередную задачу", - говорится в заявлении.
По его словам, сегодня удалось встретить 5-х детей, которых похитила Россия. 4 из них - из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка.
Фото: Дети (t.me/ermaka2022)
Еще 4 ребенка ранее вернулись с оккупированных территорий и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.
Детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина. Ермак поблагодарил Катар за посредничество в возвращении детей.
С начала полномасштабной войны Россия регулярно похищает украинских детей и депортирует их во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы страны-террориста. В частности, депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.
В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может документально подтвердить около 20 тысяч случаев похищения детей.
Недавно стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала резолюцию по похищению украинских детей Российской Федерацией.
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