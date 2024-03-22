Украина вернула из оккупации домой еще девять детей

С начала полномасштабной войны Россия регулярно похищает украинских детей и депортирует их во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы страны-террориста. В частности, депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может документально подтвердить около 20 тысяч случаев похищения детей.

Недавно стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала резолюцию по похищению украинских детей Российской Федерацией.

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