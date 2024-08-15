Фото: Україна повернула з лівобережжя Херсонської області ще дві родини з дітьми (Getty Images)

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще дві родини з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Save Ukraine" провели ще одну успішну рятувальну операцію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області", - повідомив Прокудін. За його словами, завдяки зусиллям волонтерів вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому - 17. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби. Як зазначив глава ОВА, тільки з початку цього року на підконтрольну Україні територію евакуювали 167 дітей з поки що окупованих РФ громад Херсонської області.