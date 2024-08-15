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Україна повернула з лівобережжя Херсонської області ще дві родини з дітьми

Четвер 15 серпня 2024 20:51
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Україна повернула з лівобережжя Херсонської області ще дві родини з дітьми Фото: Україна повернула з лівобережжя Херсонської області ще дві родини з дітьми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще дві родини з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Save Ukraine" провели ще одну успішну рятувальну операцію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області", - повідомив Прокудін.

За його словами, завдяки зусиллям волонтерів вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому - 17. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби.

Як зазначив глава ОВА, тільки з початку цього року на підконтрольну Україні територію евакуювали 167 дітей з поки що окупованих РФ громад Херсонської області.

Депортація українських дітей

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, РФ та в окупований Крим. Також вони утримують українців на тимчасово захоплених територіях.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Додамо, днями Україна повернула з тимчасово окупованих ворогом територій ще шістьох дітей.

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