Украина вернула с левобережья Херсонской области еще две семьи с детьми

С временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще две семьи с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как отметил глава ОВА, только с начала этого года на подконтрольную Украине территорию эвакуировали 167 детей из пока оккупированных РФ общин Херсонской области.

По его словам, благодаря усилиям волонтеров удалось вернуть две украинские семьи. Они воспитывают трех мальчиков, младшему из которых 10 лет, а самому старшему - 17. К адаптации семей на новом месте привлечены все необходимые службы.

"Save Ukraine" провели еще одну успешную спасательную операцию по временно оккупированному левобережью Херсонской области", - сообщил Прокудин.

Депортация украинских детей

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.

Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

Добавим, на днях Украина вернула с временно оккупированных врагом территорий еще шестерых детей.

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