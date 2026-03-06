Україна повернула інкасаторів, яких взяла в заручники Угорщина
Україні вдалося добитися звільнення інкасаторів, яких незаконно затримали угорські силовики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.
За словами голови МЗС, він уже доповів президенту України Володимиру Зеленському про звільнення семи громадян.
"Вони вже в безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу", - додав Сибіга.
Він подякував команді в МЗС і посольстві України в Угорщині, а також українським правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам і всім, хто допоміг домогтися звільнення захоплених українців.
Оновлено 21:02
У ДПСУ показали нові кадри визволення українських інкасаторів.
У свою чергу голова НБУ Андрій Пишний показав фото з місця подій.
Фото: українських інкасаторів, яких затримала Угорщина, звільнили (facebook.com/pyshnyy)
Скандал із затриманням українців
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, стало відомо, що Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які везли 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії. Майно угорські силовики конфіскували, а інкасатори були затримані.
Це спричинило скандал між Києвом і Будапештом. Українські чиновники прямо наголосили, що це був "державний бандитизм" і захоплення заручників з боку Угорщини.
Угорська сторона заявляла про те, що українців нібито депортували, але підтвердження цьому не було.
При цьому доля держмайна України, яке забрала Угорщина, поки що невідома. Будапешт стверджує, що затримання відбулося через нібито відмивання грошей.
Примітно, що така подія сталася за місяць до парламентських виборів в Угорщині. Правляча партія прем'єра Віктора Орбана у своїй передвиборчій кампанії робить ставку на маніпуляції щодо України.