Главная » Новости » Происшествия

Украина вернула инкассаторов, которых взяла в заложники Венгрия

20:13 06.03.2026 Пт
2 мин
Украинцы уже находятся в безопасности, а судьба захваченных денег неизвестна
aimg Иван Носальский
Украина вернула инкассаторов, которых взяла в заложники Венгрия Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)

Украине удалось добиться освобождения инкассаторов, которых незаконно задержали венгерские силовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

Читайте также: Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине

По словам главы МИД, он уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об освобождении семи граждан.

"Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь", - добавил Сибига.

Он поблагодарил команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также украинские правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться освобождения захваченных украинцев.

Обновлено 21:02

В ГПСУ показали новые кадры освобождения украинских инкассаторов.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный показал фото с места событий.

Фото: украинских инкассаторов, которых задержала Венгрия, освободили (facebook.com/pyshnyy)

Скандал с задержанием украинцев

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что Венгрия задержала два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые везли 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии. Имущество венгерские силовики конфисковали, а инкассаторы были задержаны.

Это вызвало скандал между Киевом и Будапештом. Украинские чиновники прямо подчеркнули, что это был "государственный бандитизм" и захват заложников со стороны Венгрии.

Венгерская сторона заявляла о том, что украинцев якобы депортировали, но подтверждению этому не было.

При этом судьба госимущества Украины, которое забрала Венгрия, пока неизвестна. Будапешт утверждает, что задержание прошло из-за якобы отмывания денег.

Примечательно, что такое событие произошло за месяц до парламентских выборов в Венгрии. Правящая партия премьера Виктора Орбана в своей предвыборной кампании делает ставку на манипуляциях по поводу Украины.

