Украина вернула инкассаторов, которых взяла в заложники Венгрия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X .

По словам главы МИД, он уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об освобождении семи граждан.

"Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь", - добавил Сибига.

Он поблагодарил команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также украинские правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться освобождения захваченных украинцев.

Обновлено 21:02

В ГПСУ показали новые кадры освобождения украинских инкассаторов.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный показал фото с места событий.

Фото: украинских инкассаторов, которых задержала Венгрия, освободили (facebook.com/pyshnyy)

Скандал с задержанием украинцев

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что Венгрия задержала два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые везли 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии. Имущество венгерские силовики конфисковали, а инкассаторы были задержаны.

Это вызвало скандал между Киевом и Будапештом. Украинские чиновники прямо подчеркнули, что это был "государственный бандитизм" и захват заложников со стороны Венгрии.

Венгерская сторона заявляла о том, что украинцев якобы депортировали, но подтверждению этому не было.