Украина вернула инкассаторов, которых взяла в заложники Венгрия
Украине удалось добиться освобождения инкассаторов, которых незаконно задержали венгерские силовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
По словам главы МИД, он уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об освобождении семи граждан.
"Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь", - добавил Сибига.
Он поблагодарил команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также украинские правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться освобождения захваченных украинцев.
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
Обновлено 21:02
В ГПСУ показали новые кадры освобождения украинских инкассаторов.
В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный показал фото с места событий.
Фото: украинских инкассаторов, которых задержала Венгрия, освободили (facebook.com/pyshnyy)
Скандал с задержанием украинцев
Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что Венгрия задержала два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые везли 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии. Имущество венгерские силовики конфисковали, а инкассаторы были задержаны.
Это вызвало скандал между Киевом и Будапештом. Украинские чиновники прямо подчеркнули, что это был "государственный бандитизм" и захват заложников со стороны Венгрии.
Венгерская сторона заявляла о том, что украинцев якобы депортировали, но подтверждению этому не было.
При этом судьба госимущества Украины, которое забрала Венгрия, пока неизвестна. Будапешт утверждает, что задержание прошло из-за якобы отмывания денег.
Примечательно, что такое событие произошло за месяц до парламентских выборов в Венгрии. Правящая партия премьера Виктора Орбана в своей предвыборной кампании делает ставку на манипуляциях по поводу Украины.