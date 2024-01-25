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Україна повернула додому ще двох дітей, яких вивезли в Росію

Фото: Україна повернула додому ще двох дітей, яких вивезли в Росію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула додому ще двох неповнолітніх, яких Росія вивезла до Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Хлопець та дівчина, 16 і 17 років відповідно, жили у Кринках. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю", - пише Прокудін. 

За словами голови ОВА, сім'ї вже об'єднались з дітьми після їх повернення до України. 

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як розповідав уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, до України загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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