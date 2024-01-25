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Украина вернула домой еще двоих детей, вывезенных в Россию

Фото: Украина вернула домой еще двоих детей, вывезенных в Россию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула домой еще двоих несовершеннолетних, которых Россия вывезла в Краснодарский край.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Парень и девушка, 16 и 17 лет соответственно, жили в Крынках. После освобождения правобережья враг депортировал детей в Краснодарский край", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, семьи уже объединились с детьми после их возвращения в Украину.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Как рассказывал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, в Украине в целом удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

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