Україна повернула дітей, яких незаконно депортували в Росію

Україна повернула ще двох дітей, яких незаконно депортували з Луганської області в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Повідомляється, що двох сестер 13 та 15 років разом з мамою депортували з Луганської області до Рязані. В Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець.

Їхня старша сестра, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області, звернулася до Мінреінтеграції. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення в Україну.

Зараз дівчата перебувають у цілковитій безпеці.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія не погодилася надати список дітей, що були вивезені з України та які не хочуть залишатися в РФ.

Як повідомлялося раніше, вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитбудинку у Сімферополі, який називають "дитячим концтабором".

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