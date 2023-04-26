Україна повернула понад 40 захисників із російського полону

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини", - написав він.

Так, із російського полону звільнили - 36 рядових і сержантів та шість офіцерів.

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - повідомив Єрмак.

Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

"Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: "повернути додому всіх", - повідомив голова Офісу президента.

Фото: Україна повернула 44 захисників із російського полону (t.me/ermaka2022)

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до ЗСУ належать 19 звільнених, до Держприкордонслужби - 11, ВМС - 7, НГУ - 2, ТрО - 3.

"Серед наших воїнів шестеро офіцерів і 37 солдатів та сержантів", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Сумському напрямках.

"Серед них чимало поранених і з наслідками важких тортур", - йдеться в повідомленні.

Також із російського полону звільнили військового хірурга, який оперував поранених у військовому госпіталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу.

"Одному зі звільнених, командиру відділення, погрожував так званий "суд" з ув'язненням на тривалий термін", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників.

Крім того, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна веде переговори з Росією щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

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