Украина вернула более 40 защитников из российского плена

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека", - написал он.

Так, из российского плена освободили - 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

"Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонскую область, сражались с врагом на Востоке", - сообщил Ермак.

Также из плена оккупантов освободили двух гражданских.

Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

"Наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: "вернуть домой всех", - добавил глава Офиса президента.

Фото: Украина вернула 44 защитника из российского плена (t.me/ermaka2022)

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что к ВСУ относятся 19 освобожденных, к Госпогранслужбе - 11, ВМС - 7, НГУ - 2, ТрО - 3.

"Среди наших воинов шестеро офицеров и 37 солдат и сержантов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что освобожденные военнослужащие воевали, в частности, в Мариуполе, на Донецком, Херсонском, Харьковском, Луганском и Сумском направлениях.

"Среди них немало раненых и с последствиями тяжелых пыток", - говорится в сообщении.

Также из российского плена освободили военного хирурга, который оперировал раненых в военном госпитале в Мариуполе и организовал массовую медицинскую помощь.

"Одному из освобожденных, командиру отделения, грозил так называемый "суд" с заключением на длительный срок", - добавили в штабе.

Напомним, ранее стало известно, что Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников.

Кроме того, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина ведет переговоры с Россией по обмену пленными "всех на всех".

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