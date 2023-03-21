Україна повернула 15 дітей з окупованих територій

Повідомляється, що на підконтрольну Україні територію повернули дітей з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

Загалом за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук запропонувала Росії надати Україні список всіх викрадених на територію РФ дітей.

Раніше Верещук повідомила, що загарбники незаконно вивезли на територію РФ 2161 українську дитину-сироту.

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