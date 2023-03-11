ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до Росії

Новость на русском →
Субота 11 березня 2023 22:08
Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до Росії Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Окупанти незаконно вивезли на територію Росії 2161 українську дитину-сироту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в інтерв'ю Українському радіо.

"Коли ми говоримо про РФ, то лише українських сиріт - тих, що у нас є в реєстрі - 2161 дитина, що незаконно вивезла Росія", - повідомила Верещук.

Зазначимо, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, кількість незаконно вивезених до Росії всіх українських дітей, у тому числі тих, кого депортували разом із батьками, може сягати 150 тисяч. Він уточнив, що офіційно верифікованих Україною дітей на території держави-агресора залишається 16 207, однак насправді ця кількість є набагато більшою.

Росія наводить цифру у 733 тисячі українських дітей, яких вона утримує на своїй території. На думку Лубінця, ця цифра перебільшена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук діти Війна Росії проти України
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації