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Верещук запропонувала РФ надати Україні список всіх викрадених дітей

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Україна, Субота 18 березня 2023 19:25
Верещук запропонувала РФ надати Україні список всіх викрадених дітей Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Росія має передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, що були насильно вивезені на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Верещук публічно звернулась до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалкової та російського уповноваженого з питань прав дітей Марії Лвова-Белової, закликаючи їх надати Україні списки дітей, яких росіяни насильно вивезли на територію Росії.

"Я пропоную негайно передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, які: 1) 02.24.2022 були громадянами України, до 18 років, 2) зараз перебувають у тимчасово окупованих територіях Україна, 3) були виведені з тимчасово експортованого з тимчасово окупованих територій України на російській території", - заявила міністр.

Нагадаємо, нещодавно Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до Росії.

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