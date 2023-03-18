Верещук запропонувала РФ надати Україні список всіх викрадених дітей

Росія має передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, що були насильно вивезені на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Верещук публічно звернулась до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалкової та російського уповноваженого з питань прав дітей Марії Лвова-Белової, закликаючи їх надати Україні списки дітей, яких росіяни насильно вивезли на територію Росії.

"Я пропоную негайно передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, які: 1) 02.24.2022 були громадянами України, до 18 років, 2) зараз перебувають у тимчасово окупованих територіях Україна, 3) були виведені з тимчасово експортованого з тимчасово окупованих територій України на російській території", - заявила міністр.

Нагадаємо, нещодавно Верещук розповіла, скільки дітей-сиріт окупанти незаконно вивезли до Росії.

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