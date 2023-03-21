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Україна повернула 15 дітей з окупованих територій

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Вівторок 21 березня 2023 14:14
Україна повернула 15 дітей з окупованих територій Ілюстративне фото: Україна повернула 15 дітей з окупованих територій (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Повідомляється, що на підконтрольну Україні територію повернули дітей з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

Загалом за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук запропонувала Росії надати Україні список всіх викрадених на територію РФ дітей.

Раніше Верещук повідомила, що загарбники незаконно вивезли на територію РФ 2161 українську дитину-сироту.

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