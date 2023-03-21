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Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 14:14
Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий Иллюстративное фото: Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Сообщается, что на подконтрольную Украине территорию вернули детей из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале войны.

Всего по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук предложила России предоставить Украине список всех вывезенных на территорию РФ детей.

Ранее Верещук сообщила, что захватчики незаконно вывезли на территорию РФ 2161 украинского ребенка-сироту.

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