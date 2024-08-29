Україна повернула 14 дітей з окупації: одному з них - 2,5 місяці

"Ще 14 дітей повернуто з тимчасово окупованих територій", - написав він.

За словами Єрмака, кілька сімей з дітьми вдалося повернути у рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Їх вивезли із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Керівник ОП уточнив, що вік повернутих дітей - від 2,5 місяців до 16 років.

Він розповів, що сім'ї, яких вивезли, щодня проходили через примусову паспортизацію, постійні обшуки, погрози забрати дітей.

Єрмак наголосив, що повернення українських дітей залишається одним з пріоритетів.