Украина вернула 14 детей из оккупации: одному из них - 2,5 месяца

"Еще 14 детей возвращены с временно оккупированных территорий", - написал он.

По словам Ермака, несколько семей с детьми удалось вернуть в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Их вывезли с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Руководитель ОП уточнил, что возраст возвращенных детей - от 2,5 месяцев до 16 лет.

Он рассказал, что семьи, которых вывезли, каждый день проходили через принудительную паспортизацию, постоянные обыски, угрозы отобрать детей.

Ермак подчеркнул, что возвращение украинских детей остается одним из приоритетов.