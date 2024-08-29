Украина вернула 14 детей из оккупации: одному из них - 2,5 месяца

Украине удалось вернуть еще 14 детей из временно оккупированных территорий. В их числе по меньшей мере один младенец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
"Еще 14 детей возвращены с временно оккупированных территорий", - написал он.
По словам Ермака, несколько семей с детьми удалось вернуть в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Их вывезли с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Руководитель ОП уточнил, что возраст возвращенных детей - от 2,5 месяцев до 16 лет.
Он рассказал, что семьи, которых вывезли, каждый день проходили через принудительную паспортизацию, постоянные обыски, угрозы отобрать детей.
Ермак подчеркнул, что возвращение украинских детей остается одним из приоритетов.
Напомним, Украине регулярно удается возвращать детей из оккупации. В частности, 27 августа стало известно, что из оккупации вернулись пять семей, которые воспитывают восьмерых детей.
Также 22 августа стало известно о возвращении из оккупации шести украинских семей, в которых 12 детей.
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