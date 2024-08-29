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Україна повернула 14 дітей з окупації: одному з них - 2,5 місяці

Четвер 29 серпня 2024 19:56
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Україна повернула 14 дітей з окупації: одному з них - 2,5 місяці Ілюстративне фото: Україна повернула немовля з окупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути ще 14 дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них щонайменше одне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

"Ще 14 дітей повернуто з тимчасово окупованих територій", - написав він.

За словами Єрмака, кілька сімей з дітьми вдалося повернути у рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Їх вивезли із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Керівник ОП уточнив, що вік повернутих дітей - від 2,5 місяців до 16 років.

Він розповів, що сім'ї, яких вивезли, щодня проходили через примусову паспортизацію, постійні обшуки, погрози забрати дітей.

Єрмак наголосив, що повернення українських дітей залишається одним з пріоритетів.

Що передувало

Нагадаємо, Україні регулярно вдається повертати дітей із окупації. Зокрема, 27 серпня стало відомо, що з окупації повернулися п'ять сімей, які виховують вісьмох дітей.

Також 22 серпня стало відомо про повернення з окупації шести українських сімей, у яких 12 дітей.

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Андрій Єрмак Війна в Україні Діти
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