ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула 14 детей из оккупации: одному из них - 2,5 месяца

Четверг 29 августа 2024 19:56
UA EN RU
Украина вернула 14 детей из оккупации: одному из них - 2,5 месяца Иллюстративное фото: Украина вернула младенца из оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть еще 14 детей из временно оккупированных территорий. В их числе по меньшей мере один младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Еще 14 детей возвращены с временно оккупированных территорий", - написал он.

По словам Ермака, несколько семей с детьми удалось вернуть в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Их вывезли с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Руководитель ОП уточнил, что возраст возвращенных детей - от 2,5 месяцев до 16 лет.

Он рассказал, что семьи, которых вывезли, каждый день проходили через принудительную паспортизацию, постоянные обыски, угрозы отобрать детей.

Ермак подчеркнул, что возвращение украинских детей остается одним из приоритетов.

Что предшествовало

Напомним, Украине регулярно удается возвращать детей из оккупации. В частности, 27 августа стало известно, что из оккупации вернулись пять семей, которые воспитывают восьмерых детей.

Также 22 августа стало известно о возвращении из оккупации шести украинских семей, в которых 12 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Война в Украине Дети
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом