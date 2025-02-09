Україна поверне території, коли РФ ослабне, важливо прискорити цей момент, - Зеленський

Зеленський висловив упевненість у поверненні окупованих РФ територій дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити державу-агресора.

Відповідаючи на запитання, чи думає він, що колись побачить український прапор в Севастополі, Маріуполі та Донецьку, Зеленський висловив впевненість.

"Так, я впевнений у цьому... В момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, - в цей момент все повернеться. Наше завдання, щоб все повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", - сказав президент.

При цьому він відзначив, що люди важливіше за все, та зауважив, що втрати людей - це дуже болісно.

За словами Зеленського, навіть країни, які до війни були повністю на боці РФ і досі тісно з нею пов'язані, вважають захоплення Криму і сходу України нелегітимними.

"Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що якби міцний союз не будував Путін з іншими, як Іран, Північна Корея, якби економічний союз він не будував з Китаєм, з деякими арабськими державами, якби політичні відносини у нього не було з деякими представниками Латинської Америки - все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав, допоки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить, що на цих речах не можна будувати сталі відносини - можна будувати тимчасовий вплив", - сказав він.