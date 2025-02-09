Украина вернет территории, когда РФ ослабнет, важно ускорить этот момент, - Зеленский

Зеленский выразил уверенность в возвращении оккупированных РФ территорий дипломатическим путем, когда удастся ослабить государство-агрессора.

Отвечая на вопрос, думает ли он, что когда-то увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский выразил уверенность.

"Да, я уверен в этом... В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, - в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатично", - сказал президент.

При этом он отметил, что люди важнее всего, и заметил, что потери людей - это очень болезненно.

По словам Зеленского, даже страны, которые до войны были полностью на стороне РФ и до сих пор тесно с ней связаны, считают захват Крыма и востока Украины нелегитимными.

"Это очень важный сигнал. Это говорит о том, что какой бы прочный союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не были с некоторыми представителями Латинской Америки - все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств, пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устойчивые отношения - можно строить временное влияние", - сказал он.