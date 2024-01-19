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Україна потребувала б меншої допомоги, якби Росії не вдавалося уникати санкцій, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У російській зброї знайдено до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва. Україна потребувала б менше допомоги від союзників, якби санкції були б більше ефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, Захід повинен докласти зусиль, щоб придушити здатність Росії виробляти зброю.

"За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, знайдених у російській зброї, знищеній в Україні, походять із західних країн", - пише міністр. 

Кулеба зауважив, що поставки Росії критично важливих компонентів не є наслідком дій союзних урядів, а радше приватних фірм. Компоненти, які ворог застосовує в озброєнні, не обов'язково є військовим товаром, а продукцією подвійного призначення. 

Так чи інакше, в кінцевому підсумку Росія й надалі здатна вчиняти злочини проти України, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.

"Україна потребувала б менше допомоги і втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для уникнення санкцій були ретельно відстежені і повністю закриті. Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів та спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх", - пише Кулеба. 

За словами міністра, левова частка відповідальності лежить на самих компаніях, які повинні контролювати кінцевих споживачів товарів й стежити за тим, щоб їхні запчастини не потрапляли в зброю, яка вбиває людей.

"Припинення поставок цих запчастин до Росії потребує масштабних, скоординованих зусиль приватного та державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні і виведе з ладу військову машину Путіна (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), - зауважив Кулеба. 

Іноземні компоненти у зброї РФ

Країни Заходу ввели санкції проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, що можуть використовуватися при виробництві зброї.

Проте у російських ракетах чи безпілотниках "Шахед" продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном. Деталі у дронах можуть бути вироблені компаніями країн-союзників України.

Ще влітку президент України Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, було близько 50 іноземних комплектуючих. У червні також стало відомо, що у російських ракетах "Калібр", якими загарбниками обстрілювали Одесу, було понад 40 іноземних комплектуючих.

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